Gemeente Utrecht haalt deadline uitstootvrije binnenstad voor 2025 niet

Het stadsbestuur heeft sinds december 2020 een plan waarin meerdere maatregelen zijn opgenomen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. In dit programma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ is besloten om een nul-emissiezone in te voeren voor vrachtwagens en bedrijfsauto's. Dit type zwaar verkeer mag volgens het originele plan vanaf 1 januari 2025 niet meer de binnenstad in als ze rijden op diesel of benzine.