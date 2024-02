Slachtoffers grote rampen willen één centraal punt voor informatie

Waaraan de slachtoffers behoefte hebben, is volgens onderzoekers afhankelijk van het moment. Zo hebben ze in de eerste fase na een ramp vooral behoefte aan snelle en duidelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat deze informatie eenduidig is. Een slachtoffer van de vuurwerkramp zegt bijvoorbeeld dat er veel onduidelijkheid was, omdat er via verschillende kanalen informatie binnenkwam.