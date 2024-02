NS voert speciale code in voor samenreiskorting: 'Ik heb alle smoezen al voorbij horen komen'

Hoofdconducteur Willem Bax (59) controleert al 35 jaar treinkaartjes van reizigers. Hij is een van de NS-medewerkers die deze code in een werkgroep bedacht heeft. In de praktijk merkt Bax dat reizigers een treinkaartje kopen met korting en vervolgens mensen in de trein opzoeken om mee samen te reizen. "Dat lukt niet altijd als wij controleren. Alle smoezen komen dan voorbij", vertelt de conducteur. "Je hoort dan bijvoorbeeld: 'Hij is net uitgestapt', 'Hij zit op het toilet' of 'Hij is vertraagd.' Die discussie zal met deze code veel minder worden, verwacht ik."