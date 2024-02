Gülden Bostan zit al 25 jaar achter de kassa: 'De cassière is nog steeds belangrijk'

Gülden Bostan werkt al 25 jaar in de Plus op de Plantage, achter de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Naast haar baan zorgde ze lange tijd voor haar vader, waar ze tot zes maanden geleden, toen hij overleed, ook nog mee samenwoonde. Ze is een bekende in de buurt en woont op drie minuten afstand van de winkel. Op haar 18e zocht Bostan een bijbaantje, toen begon ze bij de supermarkt en twee jaar later werkte ze er fulltime. Bostan is even stil als ze vertelt waarom ze al zo lang in de supermarkt werkt. "Ik ben gestopt met school en daar heb ik heel veel spijt van. Het was te gezellig in de klas."