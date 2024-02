Longkanker komt vaker voor bij armen, huidkanker vaker bij rijkere mensen

Volgens huisarts Van Asselt is het niet voor iedereen even makkelijk om aan dit soort programma's mee te doen. "Het herkennen van alarmsymptomen van kanker of het begrijpen van een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek is niet vanzelfsprekend." Volgens de huisarts hebben deze groepen hierdoor minder goede toegang tot de gezondheidszorg.