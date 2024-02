Aanmeldcentrum voor Oekraïners in Jaarbeurs bijna vol: 'Zullen de deuren moeten sluiten'

De opvanglocatie wil binnen 48 uur mensen doorplaatsen maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Bijvoorbeeld door alleenstaande mannen die niet op alle locaties geaccepteerd worden of gezinnen met huisdieren die niet overal terecht kunnen, zegt de locatiemanager. "Er is een veelvoud aan beperkingen waardoor sommige mensen weken in de hal zitten."