Forse toename van mensen met verward gedrag, vooral onder jongeren

Toch is de groei van het aantal mensen met verward gedrag niet alleen maar slecht nieuws. Waar in 2019 39 procent van de meldingen binnenkwam via de politie, is dat nu 80 procent. "Zij zetten heel erg in op laagdrempelig melden, dat vertekent de cijfers enigszins. Maar dat is juist goed, want daardoor hebben wij een beter beeld van wat er aan de hand is. Onze thermometer wordt beter en beter afgesteld."