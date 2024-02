Verwarde man probeerde vuurwapen te kopen en zei mensen te gaan doden: 'Alle alarmbellen gingen af'

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) houdt zich bezig met zogenoemde pro Justitia rapportage. Pro Justitia rapporten zijn onderzoeken door een onafhankelijke psychiater of psycholoog naar een persoon die betrokken is in een rechtszaak.

In sommige gevallen is het volgens de rechtbank nodig om iemand op te nemen in het Pieter Baan Centrum. Het PBC is een psychiatrische observatiekliniek en is onderdeel van het NIFP.

Als een rechter vermoedt dat er met een verdachte psychisch iets aan de hand is, kan de rechter opdracht geven om de verdachte te laten onderzoeken in het PBC.

De observatieperiode duurt gemiddeld zeven weken. Vanwege de vele aanmeldingen is de wachttijd voor opname op dit moment ruim vier maanden.