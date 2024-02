Nachtapotheek Woerden keert niet terug: te weinig bezoekers en te duur

Zo simpel als een nieuwe nachtapotheek openen, is het niet. Uit de inventarisatie blijkt dat inwoners uit Woerden ongeveer dertien recepten per maand ophalen bij de nachtapotheek in Utrecht. Gezien het lage aantal inwoners dat 's nachts gebruikmaakt van de apotheek in Utrecht is het openen van een nachtapotheek in Woerden niet realistisch, stelt het college.