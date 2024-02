Einde aan zwerftocht voor deze stapel stenen met historische waarde

Daarvoor staat het fragment nu bij de Jaarbeurs. Hugo van Milt is de restaurateur. Met passie vertelt hij over de klomp met stenen. Die bestaat uit twee delen. "Dit deel van tufsteen is eigenlijk het oudste gedeelte van het hele element. Het is van de kerk van de Johannieters", vertelt hij over het deel dan in de 11e eeuw is gebouwd. "Later is de kerk een stuk uitgebreid en is er met dit metselwerk tegenaan gebouwd." Van Milt legt uit dat er twee verschillende stijlen zijn gebruikt. "Dit was de Romaanse stijl en hier gingen ze over naar een Gotische stijl."