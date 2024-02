Herdenkingsbord neergestorte bommenwerper beklad met antisemitische teksten

De Britse Lancaster stortte neer op 20 februari 1944 -vandaag op de kop af tachtig jaar geleden. Het was op de terugweg van Leipzig waar het een missie had uitgevoerd. Van de zeven bemanningsleden kwamen er vijf om het leven, één overleefde de crash en één lichaam is nooit gevonden. Er was voor vandaag op de plek geen herdenking georganiseerd maar toen een nieuwsfotograaf een kijkje nam, merkte hij de bekladding op.