'Vluchteling zijn is een fase, geen identiteit': Theater over hoe je als vluchteling deel wordt van de samenleving

Utrecht - Ze komen allebei van ver maar hun weg hiernaartoe was totaal verschillend. Regisseur en violist Eros Chien is uit Taiwan gekomen om hier te studeren, acteur Benyam Goush Alema is uit Eritrea gevlucht. Samen maken ze de voorstelling In Transit, over plekken zoals een AZC, die niet bedoeld zijn om te blijven. En over dat vluchteling zijn een fase is en geen identiteit. Benyam: "Ik ben meer dan een vluchteling. Ik heb mijn mening, mijn ideeën, mijn persoonlijkheid. Dit is wat ik wil laten zien."