'Ik ben bezorgd over acute veiligheid van kinderen', zeggen medewerkers over De Wijde Wereld

Reactie De Wijde Wereld

De Wijde Wereld weet van de meldingen bij de inspectie. De directrice vermoedt dat die meldingen er liggen vanwege een "conflict met een voormalig zelfstandige". Ze heeft het gevoel dat mensen "bewust De Wijde Wereld en diens medewerkers in een kwaad daglicht willen plaatsen". Een oud arbeidsconflict met een medewerker zou de aanleiding zijn.

Dit stuk is voor publicatie nog gelezen door alle bronnen die RTV Utrecht sprak. In de passage over het 'bewust schaden van de Wijde Wereld', herkent niemand zich. Ze benadrukken individueel dat het hen gaat om de kinderen.

De eigenaresse benoemt dat er, tijdens en na het traject met de inspectie vorig jaar, al veel is verbeterd en dat de organisatie daar ook nog steeds mee bezig is. Zo wil ze de organisatie inkrimpen, om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Ook is het traject met de inspectie positief afgerond, benadrukt ze. "We hebben oprecht hart voor de cliënten en willen het zo goed mogelijk doen voor hen."

Over de verhalen van de anonieme sprekers zegt ze het volgende:

De veiligheid van medicatie op orde en heeft iedereen de juiste papieren om die toe te dienen.

Er is een degelijk aannamebeleid voor de kinderen en er wordt altijd gekeken of er plek is of niet.

In geval van grote veranderingen in de organisatie wordt er maatwerk geboden aan kinderen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met autisme. "Het succes van de toepassing valt of staat natuurlijk wel met de output van de medewerkers."

In het verleden hebben zich incidenten voorgedaan met betrekking tot het toezicht houden. Hieraan lag aan ten grondslag dat de problematiek van de cliënten zeer uiteen lag. Hierdoor was het voor begeleiding moeilijker om toezicht en overzicht te behouden. Met het specificeren van de doelgroep is dit beperkt, waardoor toezicht en overzicht op de juiste wijze kunnen worden gewaarborgd.

Iedereen heeft een diploma of een SKJ-registratie, dat is een soort toets of iemand aan zijn/haar vakbekwaamheidseisen voldoet. "Door 'de waan van de dag' kan het zijn dat het geven van feedback te beknopt of niet volledig wordt gegeven. Dat het 'mis' zou gaan met de kinderen in de organisatie is echter niet aan de orde."

Er is een incident geweest waarin een leerling geen verklaring van goed gedrag in kon leveren en daar steeds een excuus voor had. De overeenkomst met die leerling is beëindigd.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De inspectie doet in zijn algemeenheid geen uitspraken over de inhoud van meldingen die ze ontvangen. Ook vertelt ze niets over lopende of toekomstige toezichten. Of De Wijde Wereld een nieuw traject ingaat, kon de inspectie ook niet zeggen.