Kees richt nieuwe opvanglocatie in Vianen in: 'Wij zetten de grote meubels op z'n plek'

Er is veel gebeurd in het pand, want het lijkt wel gloednieuw. Gestuct, geschilderd, hier en daar een muurtje en een keukenblokje geplaatst. In 36 kamers worden zo'n 100 mensen opgevangen. Elke kamer heeft een stapelbed (de meeste twee, voor vier personen) een paar kasten en een tafel met stoelen. "Dit is nieuw, omdat we er langer blijven zitten. Als we ergens vier maanden zitten, dan hebben we onze tweedehandslijn."