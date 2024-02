Tramaanslag na volgende maand iedere vijf jaar herdacht: 'In overleg met nabestaanden'

Het is op 18 maart precies vijf jaar geleden dat de aanslag, waarbij vier mensen om het leven kwamen, plaatsvond. De volgende herdenking is na die van dit jaar pas weer in 2029. Die keuze is in overleg met de nabestaanden gemaakt. "Toen is gekeken hoe we dit na vijf jaar, want dit is vijfde keer, vormgeven. Er is voor gekozen om het om de vijf jaar te doen."