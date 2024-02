Datalek bij gevangenis in Nieuwegein: 'Dit is echt een grove fout'

Advocate Hannah Berman reageert geschokt op het datalek. Haar kantoor staat meerdere cliënten bij die in Nieuwegein zitten of hebben gezeten. "Het is de vraag wat het betekent, omdat er zo weinig informatie wordt gegeven. Er zijn personalia van gedetineerden naar buiten gekomen. Dat is terechtgekomen bij een contactpersoon van een gedetineerde, het valt niet uit te sluiten dat dat ook bij die gedetineerde terecht is gekomen. Ik lees dat niet terug. Het is daarmee dus onduidelijk bij wie de gegevens verder mogelijk allemaal terecht kunnen zijn gekomen."