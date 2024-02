Omwonenden willen geen woontoren van 37 meter: gaat ten koste van zon en privacy

Dirk van Haastrecht, die namens de vier vve's spreekt, benadrukt dat de bewoners niet tegen een woontoren op deze plek zijn. "Maar niet in deze vorm, de toren is te hoog. Mensen verliezen zon en privacy. Bovendien is er al veel geluidsproblematiek in de omgeving. Dat wordt straks alleen maar erger. Met zo'n hoog gebouw gaat het alleen maar meer galmen."