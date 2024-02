Verdachte van overval op woning ex-voetbalprof Assaidi in Abcoude blijft vastzitten

De vrouw van Assaidi was vandaag in de rechtbank aanwezig. Het was duidelijk zichtbaar dat zij nog steeds erg boos was over wat haar was aangedaan. De Amsterdammer reageerde woedend toen de rechtbank besliste om zijn voorarrest te verlengen. Volgens de rechtbank gaat het om ernstige verdenkingen waarop zware straffen staan. Ook zou hij door een getuige zijn herkend.