Op deze Utrechtse school legt leerling uit aan de juf: 'Als je écht bang bent, verstop je je onder tafel'

Voorspelbaarheid biedt veiligheid, is de achterliggende gedachte. Daarnaast krijgen kinderen lessen over emoties. "Op voorhand wordt al afgesproken wat we doen als we boos zijn. Bijvoorbeeld even afkoelen of we vertellen dat we het kind misschien even moeten vastpakken. Dat wordt met de kinderen geoefend en vooraf verteld zodat als het moment daar is, het niet als een verrassing komt wat de reactie daar op is. Even rustig worden is af en toe heel erg nodig", legt Olsthoorn uit.