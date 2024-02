Levensgrote pop vertelt het verhaal van een eenzame jongen in de voorstelling Winterwater

Lexje wordt gespeeld door verschillende poppen, afhankelijk van de fase van zijn leven. Pluck: "We wisten al heel snel dat de hoofdpersoon een pop moest zijn. Dat komt doordat de thematiek van gezien worden heel snel zichtbaar is bij poppen. Want poppen zijn alleen maar in leven omdat wij als poppenspelers ze tot leven wekken. En in dit geval gaat het over onzichtbaar zijn doordat mensen jou niet zien of niet erkennen. Dus het leek mij spannend om te werken met een pop die helemaal geen gezicht heeft. Maar dat is pas het einde. Voor het begin kwam ik op een soort glasachtig materiaal uit. Zo probeer ik dus altijd mijn thematieken te verwerken in het materiaal en in het ontwerp."