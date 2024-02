Vragen en antwoorden: Mogen die drones zomaar opnames maken?

De meeste reacties gaan over privacy. Mensen zijn bang dat ze op de foto komen te staan, of dat hun eigendommen herkenbaar in beeld zijn. Omdat het hier om een project rondom de trambaan gaat, zullen er niet veel mensen of andere persoonsgegevens op de beelden terecht komen. Als dat wel gebeurt, is het bedrijf dat de foto's maakt verplicht dit onherkenbaar te maken. "Iemand kan inderdaad op de beelden terecht komen, maar dat ondervangen we door die personen te blurren", zegt Remco Kootstra. "De beelden worden door automatische software gehaald en dan worden de gezichten geblurred."