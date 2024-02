A1 bij Amersfoort richting Apeldoorn dicht na dodelijk ongeluk

Door het ongeluk staat vanaf Hoevelaken in de richting van Apeldoorn 9 kilometer file. Automobilisten die voor het ongeluk stilstaan worden teruggeleid, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Apeldoorn wordt geadviseerd om te rijden via Utrecht, over de A27 en A12. Ook op de rijbanen richting Amersfoort staat het door een kijkersfile vast. De vertraging daar is 30 minuten.