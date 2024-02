112-nieuws: Brand geblust in flat Houten en waterballet in parkeergarage

De grote technische storing in alle systemen voor de reisinformatie over het treinverkeer van de NS is opgelost. Het probleem ontstond woensdagmiddag kort voor 16.30 uur. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Zowel op de vertrekborden op de stations als in de Reisplanner werd geen of verouderde informatie weergegeven, zegt een woordvoerder van de NS. De treinenloop had geen last van de storing.