112-nieuws: Storing bij NS en brand in schuur Zeist

Het staat blank in de parkeergarage van winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven. Waar het water vandaan komt is vooralsnog onbekend. Duidelijk is wel dat bezoekers veel moeite moeten doen om hun auto met droge voeten te bereiken. Volgens een aanwezige persfotograaf zijn er ook automobilisten die er wel plezier in hebben om net wat harder dan normaal door het water te rijden.