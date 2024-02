Johan stak buurman vanuit het niets 17 maal met 2 grote keukenmessen, OM eist 5 jaar cel en tbs met dwang

Bunschoten-Spakenburg - Johan P. uit Bunschoten heeft eigenlijk geen idee waarom hij zijn buurman vorig jaar met twee grote keukenmessen bijna doodstak. "Ik lag in scheiding en ik was het helemaal zat", verklaarde de 39-jarige verdachte vandaag in de Utrechtse rechtbank. "Ik wilde hem niet doden", voegde hij daaraan toe. Maar hij stak zijn buurman in een tijdsbestek van 18 seconden maar liefst 17 keer. Het was aan puur geluk en snel optreden van zijn vrouw en omstanders te danken dat hij het overleefde.