Directie van failliete meubelmaker Pastoe heeft vertrouwen in doorstart: 'Houden moed erin'

En dat terwijl Stroink in 2014 nog grote plannen had met het bedrijf. De architect en vastgoedontwikkelaar nam Pastoe toen over en verhuisde het bedrijf een kleine twee jaar later van Rotsoord in Utrecht naar Houten, zodat er meer geproduceerd en geld verdiend kon worden. In Houten werden de gloriedagen niet herbeleefd, al bleef Pastoe wel een begrip in de regio.