VVD Amersfoort dient na hoofddoekverbod-soap toch een motie in

"Tijdens de raadsvergadering gaf de burgemeester aan dat de richtlijn niet is doorgevoerd. Dat was voor ons aanleiding om ernaar te kijken", vertelt de woordvoerder van de VVD. Omdat het bij de politie al wel de verplichte gedragscode is, wil de lokale VVD het ook verplichten voor boa's in Amersfoort. "Het is logisch dat in de strafrechtketen onder togaberoepen dezelfde regels gelden. Dus dat de politie en boa's allemaal dezelfde neutrale uitstraling hebben."