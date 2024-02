Opnieuw meldingen bij inspectie over jeugdzorginstelling De Wijde Wereld

Het gaat nog altijd niet goed bij De Wijde Wereld, een jeugdzorginstelling waar kinderen met verschillende problematiek kunnen wonen of logeren. Eind 2022 was er een opnamestop na incidenten rondom medicijngebruik. Moeder Sharon Werkhoven uit Harmelen hield haar dochter destijds thuis nadat het een aantal keren was misgegaan. Medicatie werd vaak vergeten of niet gegeven.