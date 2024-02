Ministerie niet in beroep tegen uitspraak over kinderhartchirurgie

Utrecht - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter over de concentratie van de kinderhartchirurgie. De rechter zette een streep door een besluit om de kinderhartchirurgie te beperken tot twee centra: in Rotterdam en Groningen. Daarmee zouden de locaties in Leiden, Amsterdam en Utrecht opgeheven worden, maar het besluit was volgens de rechter onvoldoende onderbouwd, waardoor het plan niet door kon gaan.