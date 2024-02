Steun klimaatprotesten in Utrecht het meest, relatief minder voor boerenprotest

Agractie, belangenorganisatie van de boeren, begrijpt wel waarom de boerenacties landelijk meer worden gesteund: "Boeren zijn verweven in de plattelands-samenleving en ook mensen in de stad hebben nog regelmatig boerenroots of mensen uit de agrarische sector in hun omgeving. Dat geeft meer binding met de problemen onder boeren. Klimaat is vrij abstract. We hebben er als klein land ook nauwelijks invloed op. Dat zou kunnen verklaren waarom boerenacties breed draagvlak hebben."