Steun voor klimaatprotesten in Utrecht het hoogst in vergelijking met de rest van het land, relatief minder voor boerenprotest

De dertien regionale omroepen hebben nu via Kieskompas een onderzoek uit laten voeren naar de protesten. Daarbij vulden 7738 mensen een enquête in, waaronder 634 Utrechters. In het hele land blijkt dat er meer steun is voor de boerenprotesten, dan voor de klimaatdemonstranten. Dat is ook in Utrecht het geval, maar de verschillen zijn klein. In onze provincie steunt 35 procent van de inwoners de boerenprotesten en 33 procent de klimaatprotesten. Alleen in Noord-Holland is de steun voor de boerenprotesten en de klimaatprotesten even groot.