Vijf vervoerders willen openbaar vervoer in provincie Utrecht verzorgen

Met zo'n concessie heeft een vervoerder het alleenrecht om openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied gedurende een vastgestelde periode. In juli 2023 startte de provincie de aanbesteding voor twee Utrechtse ov-concessies: Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort).