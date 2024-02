Slachtofferhulp vorig jaar ruim 40.000 keer meer ingeschakeld

Ruim 248.000 mensen werden in 2023 door Slachtofferhulp geholpen. In 2022 was dit nog 206.000. "We zien de noodzaak van ondersteuning groter worden", zegt voorzitter van Slachtofferhulp Rosa Jansen. "Gelukkig weten mensen die te maken krijgen met strafbare feiten ons dan ook vaker te vinden. We hebben zowel meer praktische, emotionele als juridische hulp geboden."