112-nieuws: Utrechter opgepakt vanwege Eritrea-rellen en vrachtwagen lekt gevaarlijke stof

De politie heeft drie Amsterdammers opgepakt voor de beschieting van een schoonheidskliniek in Rotterdam begin deze maand. Twee verdachten zijn 18 jaar, de andere 19. De kliniek werd in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 februari beschoten. Volgens lokale media zou het gaan om de cosmetische kliniek Drs. Samana Clinics. Een paar dagen later was een vestiging in Utrecht ook doelwit. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden.