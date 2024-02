112-nieuws: Vrachtwagen lekt gevaarlijke stof en gaslek in Maarsbergen

Uit een vrachtwagen die door de politie langs de kant is gezet na een controle zijn mogelijk gevaarlijke stoffen gelekt. Meerdere mensen kregen last van hoofdpijn op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Oude Amsterdamsestraatweg in Baarn waar de truck naartoe was gereden. De brandweer heeft volgens een woordvoerder "nog geen idee om welke stof het gaat". Daarom worden nu metingen verricht en is het terrein afgesloten.