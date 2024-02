Milieu Centraal wil kledingverkoop indammen: 'kringloopinfluencer' Hanneke inspireert volgers met vintage kleding

Waar moet je op letten als je tweedehands kleding gaat kopen? "Mijn advies is om de tijd te nemen", zegt Hanneke stellig. "Als je haast hebt, raak je compleet overweldigd, want alles hangt vaak door elkaar. Ga gewoon rustig alle rekken langs en trek daar één of twee uur voor uit. En bekijk alles ook even: wat voelt fijn aan? Wat spreekt me aan? Pak vervolgens wat je enigszins interessant vindt en ga dat passen. In deze tijd van het online shoppen wordt dat vaak overgeslagen, waardoor mensen altijd maar dezelfde soort kleding blijven dragen, wat misschien helemaal niet meer bij ze past."