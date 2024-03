In de voetsporen van de oude meesters: 50 fijnschilders in Museum Soest

Soest - Een eitje breken om met het eigeel, olie en pigment verf te maken doen ze niet meer, maar met hun schildertechniek stappen ze in de voetsporen van de oude meesters zoals Rembrandt en Vermeer. Leerlingen van een cursus realistisch fijnschilderen in Soest hebben met ragfijne penseeltjes en engelengeduld een hamburger, een tropische kikker of de haven van Venetië geschilderd. Nu hangen ze in het Museum Soest.