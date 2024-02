22 kappers in het centrum van Zeist, is dat niet wat veel? 'Ze dragen bij aan minder leegstand'

Kappers in de provincie

De provincie Utrecht is hekkensluiter als het gaat om het aantal kappers per inwoner. In Utrecht is er gemiddeld 1 kapsalon per 679 inwoners. De provincie Limburg is wat dat betreft beter bedeeld. Daar is er voor 451 inwoners 1 kapsalon. Daarmee heeft Limburg de meeste kappers per inwoner, van heel Nederland. Overigens ligt het aantal kappersbedrijven in Zeist, dus ook zzp'ers die bijvoorbeeld thuis knippen, lager dan het gemiddelde in de hele provincie Utrecht. Er staan volgens de Algemene Nederlandse kappersorganisatie (ANKO) zo'n 65 kappersbedrijven in de gemeente Zeist ingeschreven. Dat betekent dat 1000 inwoners het in Zeist moeten doen met 1 kapper.