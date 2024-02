Leegloop dreigt voor Houtens winkelcentrum Het Rond: 'Hebben de bouw gezien en nu de afbraak'

Het eeuwenoude Houten heeft qua winkel en horeca verschillende gezichten: het charmante oude centrum, het kleinschalige winkelcentrum Houten Castellum en het groter opgezette Het Rond. 'Een dorps karakter met stadse allure, wat wil je nog meer dan een rondje rond?', is de slogan van de laatste. Het Rond werd gebouwd in 1984 toen Houten aangewezen werd als groeikern van Utrecht. "We hebben het opgebouwd zien worden, maar zien het nu ook weer afbreken", vertelt Ans, ze woont al zo'n 25 jaar in Houten. "Er vertrekt iedere keer een ander. Het is niet leuk, het is niet gezellig meer." Zelf woont ze in Houten Castellum. "Daar leeft het meer dan hier bij Het Rond."