Paleoklimatoloog Mei Nelissen krijgt Utrechtse Vrouw in de Media-award

Nelissen is de winnares van de provincie Utrecht, in elke provincie is er een award aan een vrouw in de media uitgereikt. Op 8 maart komen alle regionale winnaars samen bij Beeld en Geluid in Hilversum. Daar wordt door een jury een landelijke winnaar gekozen. Initiatiefnemer Miltenburg hoopt dat met deze award vrouwelijke deskundigen zichtbaarder worden in de media.