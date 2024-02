Wie wil de supermarkt van Ad? 'Het is een makkie om hier te beginnen'

Schoonrewoerd - De man of vrouw maakt de tent. Dat is volgens supermarkteigenaar Ad de Jong een gevleugelde uitspraak in winkels. Daarom zoekt hij een ondernemer met passie en liefde voor het vak om hem na zijn pensioen op te volgen in zijn Dagwinkel in Schoonrewoerd. Geen gemakkelijke taak, zo blijkt. Ook zijn eigen kinderen hebben geen interesse. Kleine winkeliers zoals Ad hebben steeds vaker moeite met het vinden van een opvolger.