In gesprek over het geloof op de tribune: 'Bij de Bunnikside vond ik mijn familie'

Michel vond bij de Bunnikside zijn familie, een verbondenheid die hij nodig had als kind. "Voor het eerst voelde ik dat mensen voor me opkwamen. Je bent onderdeel van een grotere groep." Ook als kind spraken levensbeschouwing en geloof hem al aan. Maar in zijn omgeving was het ongewoon om te studeren of met het geloof bezig te zijn. Dus deed Dickhoff dat ook niet.