Bejaarde vrouw beroofd door nepagent en nepbankmedewerker

Of het gaat om een of meerdere personen is onbekend. De vrouw werd in ieder geval gebeld door iemand die zich voordeed als fraudemedewerker van een bank. Die vertelde haar dat er veel geld was overgemaakt naar een onbekende rekening en dat haar bankpassen waren geblokkeerd. De vrouw werd daarna meerdere keren doorgeschakeld en kreeg uiteindelijk iemand aan de lijn die zich voordeed als een medewerker van de politie.