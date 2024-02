'Kosten van stadsverwarming zijn te hoog', PvdA opent meldpunt in Utrecht

Chris is een van de mensen die last heeft van de hoge kosten van stadsverwarming. Hij woont in de Max-flat op het Europaplein, die is aangesloten op stadswarmte. Maandelijks betaalt hij 53 euro aan vastrechtkosten, tegenover de 41 euro die hij vorig jaar betaalde. "Mijn energieverbruik was nauwelijks 15 euro in de zomer. Toch heb ik door die bijkomende vastrechtkosten altijd hoge kosten."