Wat levert The Passion Zeist op? In Amersfoort weten ze of kosten opwegen tegen baten

"625.000 euro, dat vind ik best een behoorlijke klap geld. En de vraag is of we het daarmee gaan redden." Raadslid Hanny Roelofsen (Seyst.nu) maakt zich zorgen over de financiën van haar gemeente en vindt het daarom onverantwoord dat Zeist zo diep in de buidel tast om The Passion naar het dorp te halen. "We staan behoorlijk in de rode cijfers, we komen miljoenen tekort. Dan denk ik: super leuk als je zo'n evenement hierheen kan halen, maar doe het dan als je het kan betalen. Wacht bijvoorbeeld een paar jaar en kijk hoe we er dan voor staan."