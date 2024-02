Het ging een jaar lang best goed, maar hier gaan asielzoekers en dorpelingen elkaar niet missen

Maanden gaan voorbij en de onrust begint enigszins af te nemen. Vrijwilligers helpen de vluchtelingen met fietsen en met hun Nederlands. Inwoner Cor, die ook het dorpshuis beheert, gaat zelfs met wat jongens van de opvang voetballen. "Ik merkte dat we opener naar elkaar werden, hoe vaker we elkaar zagen. Eerst begrepen we elkaar niet zo, toen toch ietsjes meer. En waar men bang voor was, is niet gebeurd. Er zijn geen mensen lastiggevallen. Er was geen sprake van inbraak of vandalisme. Dus ik ben best een beetje gedraaid in mijn standpunt."