Kuipers haalt uit naar bestuurders kinderhartcentra: 'Ze moeten zich schamen tot in hun bilnaad'

"Dan moet ik grijnzen. Het is vrij simpel in de zorg: hoe vaker je een behandeling doet, hoe beter artsen en verpleegkundigen worden. En dan zou je het opereren van kinderhartjes, wat zeer complex is, wel met lage volumes op vijf plekken in het land kunnen doen?", aldus Kuipers, die nog steeds vindt dat concentratie nodig is.