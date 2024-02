Amersfoorter die vriendin doodde krijgt hogere straf van hof: acht jaar cel en tbs

In de gezamenlijke woning van het stel aan de Bosappelgaarde in de wijk Nieuwland ging het op 14 juni 2022 mis. B.K. belde zelf de hulpdiensten. De 24-jarige vrouw ademde toen niet meer en had ook geen hartslag. Drie dagen later overleed ze aan de gevolgen van hersenschade. Ook had ze verwondingen die erop wijzen dat haar keel langdurig was dichtgeknepen.