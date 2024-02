112-nieuws: Dode in Griftpark niet door misdrijf om het leven gekomen en woningbrand in Veenendaal

Aan de Achterberglaan in Veenendaal is vanmiddag brand ontstaan in een vrijstaande woning. Dat kwam doordat het isolatiemateriaal in het plafond vlam vatte. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Om bij het vuur te komen, moest de brandweer een deel van het plafond slopen. Daardoor is flinke schade ontstaan aan de woning. Bij de brand is niemand gewond geraakt.