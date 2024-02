112-nieuws: Gaslek in Amersfoort en chaletbrand in Den Dolder

De brandweerkorpsen van Den Dolder, Zeist en Driebergen zijn vanmorgen uitgerukt om een houten chalet in Den Dolder te blussen. Het huisje in het bos aan de Soestdijkseweg stond in lichterlaaie toen de eerste wagens aankwamen. Er was geen redden meer aan. De chalet is volledig verwoest. De oorzaak is nog niet duidelijk.